Muốn làm thịt con gà để nhậu, bà Huê cùng hàng xóm đánh bài nhằm xác định người trả tiền "mồi", nhưng họ bị công an xã phạt mỗi người một triệu đồng.

Gần một tuần qua người dân xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), xôn xao chuyện bốn người ở ấp Tân Phước đánh bài để ăn thua một con gà nhưng bị công an xã dùng vỏ lãi (giống xuồng máy) chở về trụ sở để xử lý. Đó là bà Lê Thị Huê (66 tuổi), Lâm Văn Bạn (76 tuổi), Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi).

Theo bà Huê, gia đình bà có bán rượu với hàng bách hóa. Trước Tết Đinh Dậu, ông Bạn mua 15 lít rượu nhưng chưa trả tiền nên ngày 12/2, lão nông này đến nhà bà Huê để thanh toán nợ.

Lúc đó, ông Lợi và Bình uống cà phê tại nhà bà Huê nên hai người này được ông Bạn rủ nhậu. Bà Huê sau đó có nhã ý làm thịt con gà đang nuôi để đãi khách.

"Chị Huê thường làm thịt gà cho tụi tôi nhậu nên chủ nhà tặng 'mồi' nữa sẽ rất ngại. Ba người đàn ông chúng tôi bàn với nhau là rủ chị Huê đánh bài tiến lên, nếu ai thua mà xếp hạng ba, tư thì hùn tiền mua con gà của chị Huê làm 'mồi'. Chơi khoảng nửa giờ thì có một công an viên đến và sau đó chúng tôi bị đưa về công an xã", ông Bình kể.

Tại Công an xã Tân Đức, ông Bạn bị mời vào phòng để công an viên lập biên bản với nội dung đánh bài ăn thua một con gà. Lão nông này và 3 người liên quan bị phạt một triệu đồng mỗi người.

"Chúng tôi điện thoại về nhà nhờ người thân mang tiền đến nộp rồi mới được về. Công an viên tên Tùng thu tiền nhưng không ra phiếu thu cho tất cả 4 người", bà Huê nói.

Trao đổi với PV, ông Hồ Trọng Hiểu, Trưởng Công an xã Tân Đức, xác nhận việc 4 người đánh bài ăn thua một con gà tại nhà bà Huê. Theo ông Hiểu, việc làm này là vi phạm pháp luật.

"Đánh bài ăn thua bằng hình thức gì cũng sai. Tiền thu của mỗi người một triệu đồng là 'dự nộp', sau này phạt bao nhiêu công an huyện sẽ có phiếu thu", ông Hiểu nói.

Chiều 17/2, thượng tá Trương Hoàng Bảy, Phó Công an huyện Đầm Dơi, cho biết biên bản của Công an xã Tân Đức lập có nội dung bà Huê đánh bài với 3 người, ăn - thua một con gà trị giá 150.000 đồng. Chủ thật sự của ngôi nhà nơi họ đánh bài là con bà Huê nhưng anh này đi vắng nên "không có chủ chứa".

"Không có chủ chứa nên thẩm quyền xử phạt là trưởng công an xã. Nếu xác định có chủ chứa đánh bài thì thẩm quyền xử lý thuộc Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi. Công an xã vừa ra quyết định xử phạt mỗi người một triệu đồng là mức thấp nhất và họ nhận tiền 'dự nộp' của người vi phạm là đúng", lãnh đạo Công an huyện Đầm Dơi nói.