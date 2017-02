Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Thái (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã dùng búa đánh chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại ấp Rạch Đùi (xã Ninh Thới).



Qua điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, rạng sáng 2-2, Dương Văn Thái (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Văn) đã dùng búa đánh và bóp cổ chết chị Hồ Thị Muội (36 tuổi, ngụ ấp Rạch Đài, cùng xã Ninh Thới).



Gây án xong, Thái về nhà uống thuốc sâu tự tử. Sự việc được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiện hiện, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện Thái vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an Nhân dân