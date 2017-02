TPO - Chiều 24/2, nguồn tin từ Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) xác nhận lực lượng công an huyện này vừa triệt phá tụ điểm dưới hình thức đá gà tại khu đầm thuỷ sản nằm ngoài đê sông Hàn thuộc xã Hoà Bình (huyện Vĩnh Bảo).

Hiện trường đầm thuỷ sản nơi các con bạc tổ chức đá gà

Theo đó, lúc 10 giờ trưa 23/2, lực lượng Công an huyện Vĩnh Bảo đã tập kích, bắt quả tang các đối tượng đang tập trung đánh bạc dưới hình thức đá gà. Nguồn tin này cho biết tại hiện trường Công an đã bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ tang vật là 14 con gà chọi cùng hơn 200 triệu đồng, tạm giữ hơn 80 xe máy cùng gần chục xe hơi của các con bạc.

Theo tìm hiểu, tụ điểm cờ bạc dưới hình thức chọi gà này được tổ chức ở đầm nuôi trồng thuỷ sản của ông Q. trú xã Hoà Bình. Phía trước sới chọi gà là đầm thuỷ sản, phía sau tiếp giáp với sông Hàn, chỉ có một lối độc đạo ra vào. Chủ sới đá gà này tên Tr., trú huyện Tiên Lãng, khu đầm mà Tr. tổ chức sới đá gà là của người bà con đằng vợ Tr.

Một số nguồn tin cho biết nhóm cấu kết với Tr. tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà là những đối tượng có máu mặt trong lĩnh vực cờ bạc gồm Th. (trú huyện Tiên Lãng) và V. (trú quận Dương Kinh). Thời điểm công an đột kích sới chọi gà, trong sới có hàng trăm đối tượng đang đánh bạc, tuy nhiên, khi thấy bóng công an, nhiều đối tượng đã bỏ xe lại chạy thoát. Các đối tượng chủ sới đá gà đã bị công an bắt giữ.

Lý giải việc có rất nhiều đối tượng đánh bạc tại sới gà của Tr. đã chạy thoát, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết do khu đầm chỉ có một lối vào độc đạo, cả phía trước và phía sau đều trống, từ điểm đánh bạc rất dễ bao quát xung quanh. “Do đó chúng tôi chỉ có thể đưa một lực lượng hạn chế đột nhập vào sới bạc nên không ít đối tượng đã chạy thoát thân”-vị lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo nói.

Được biết, sới chọi gà này đã hoạt động tại đây trong một thời gian dài. Chủ sới bạc này đặt ra “luật” thu đầu “sâu” đối với các con bạc, cụ thể mỗi con bạc vào sới sẽ phải nộp 50 nghìn đồng. Mỗi cặp gà ra đấu, chủ sới thu 1 triệu đồng. Tại sới bạc, các đối tượng thường xuyên tổ chức 3 “cót” đấu, tức là 3 sới bạc trong khuôn viên đầm. Hằng ngày, các con bạc từ các nơi kéo về tụ tập trong khu đầm, xe máy, ô tô vứt la liệt trong khoảng đất trống và con đường dẫn vào đầm.