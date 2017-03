Xảy ra mâu thuẫn với người giúp việc nhà bên, ông B. dùng thuốc diệt cỏ phun vào vườn rau nhà hàng xóm. Hậu quả 6 người ăn rau đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Vườn rau héo úa sau khi bị phu thuốc diệt cỏ, 6 người ăn phải loại rau này đã phải nhập viện điều trị

Chiều 9/3, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ 6 người bị ngộ độc tại một cơ sở sản xuất nhôm kính trên địa bàn xã An Đồng.

Bước đầu, Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Đỗ Danh B. (61 tuổi) và Đỗ Hoàng L. (25 tuổi, con trai ông B.). Hai người này bị tình nghi đã phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau nhà hàng xóm gây ngộ độc cho 6 người nói trên.

Bà Nguyễn Thị Thanh T. (57 tuổi, hàng xóm của ông B.) cho rằng, sự việc bắt nguồn từ việc gia đình ông B. thường xuyên cho chó đi vệ sinh vào khu vực trồng rau sạch ở ven đường của nhà bà. Người giúp việc nhà bà T. cũng vài lần góp ý với ông B. nên hai bên xảy ra tranh cãi.

Sáng 7/3, người nhà bà T. ra hái rau về cho gia đình ăn thì cả 6 người ăn xong đều bị triệu chứng nôn ói, chóng mặt, đau bụng... phải đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, luống rau nhà bà T. cũng bị héo úa.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện An Dương đã mời cha con ông B. lên làm việc và ông B. thừa nhận đã phun thuốc trừ sâu vào luống rau nhà hàng xóm.

Ông B. khai nhận, sau khi xảy ra cãi vã với người giúp việc nhà bà T., ông B. đã đi mua 20.000 đồng thuốc diệt cỏ về để pha chế ra bình bơm, chờ đến đêm thì ra phun lên vườn rau nhà hàng xóm. Một số tang vật liên quan đến vụ án đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Theo tìm hiểu của PV, ông B. trước đây từng làm điều dưỡng tại một bệnh viện và mới nghỉ hưu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.