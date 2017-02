Toàn bộ camera an ninh trong tiệm vàng bị vô hiệu hóa bằng bã kẹo cao su. Quá trình gây án, nhóm kẻ gian hầu như không để lại dấu vết gì.

Dụng cụ nhóm gây án dùng để phá khoá, đột nhập tiệm vàng

Băng trộm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng.

Tiệm vàng Hiện - Tính Hà.

Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố băng nhóm chuyên đột nhập tiệm vàng lớn ở miền Tây về tội Trộm cắp tài sản.Ngoài Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi) còn có 5 bị can khác ở TP.HCM và Vĩnh Long có liên quan đến vụ án.Theo cảnh sát, đầu năm 2015, tại TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm đột nhập các tiệm vàng ven sông. Theo đó, rạng sáng ngày cận Tết Nguyên đán 2015, tiệm vàng Hiện - Tính Hà (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bị kẻ gian trộm 61 lượng vàng 23K, 7,2 lượng và 81 gram vàng Italy với tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng.Toàn bộ camera an ninh trong tiệm vàng bị vô hiệu hóa bằng bã kẹo cao su. Quá trình gây án, nhóm kẻ gian hầu như không để lại dấu vết gì.Sau vụ trộm tại Cần Thơ, các tiệm vàng ven sông ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang… cũng bị đột nhập, khiến nhiều người hoang mang. Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Công an TP Cần Thơ phối hợp với lực lượng công an các tỉnh bằng mọi giá phải triệt phá băng trộm này.Sau thời gian dài theo dõi, khuya 29/7/2016, Ban chuyên án nhận định băng trộm sẽ đột nhập tiệm vàng tại chợ Kinh (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Hơn 50 cảnh sát được huy động, chia làm 6 tổ công tác bí mật ém quân ngay trong các tiệm vàng, nhà dân, dọc bờ sông…Khi đột nhập được vào một tiệm vàng, Đợi mở tủ gom vàng bỏ vào túi thì các trinh sát lao ra bắt quả tang. Bị động, Thắng nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng đã bị cảnh sát đặc nhiệm ẩn mình sẵn dưới nước khống chế.Từ lời khai của họ, Ban chuyên án lần lượt bắt giữ 5 người bị tình nghi có liên quan.Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết băng nhóm trên khai đã gây ra 45 vụ trộm đột nhập, với tổng số tài sản trên 10 tỷ đồng. Trong đó, tại Cần Thơ và Tiền Giang xảy ra 10 vụ; 35 vụ khác xảy ra tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre…Đợi khai với cảnh sát, năm 2013, trong một lần di chuyển xuống miền Tây thì ghe của anh ta bị hư. Nhóm này gặp Mười, người sửa máy nổ, sống bằng nghề nuôi gà đá.Sau khi hội ý, Mười rủ anh ruột cùng tham gia, hình thành băng trộm đường sông, chuyên đột nhập tiệm vàng.“Băng nhóm này luôn mang theo các loại kéo cắt sắt, kìm cộng lực cỡ lớn để cắt khoá, đột nhập vào tiệm vàng. Khi gây án, chúng luôn bịt mặt, đeo găng tay. Nếu chủ nhà phát hiện, bọn chúng chống trả quyết liệt để tẩu thoát...", thượng tá Thương nói.Theo cơ quan điều tra, vàng trộm được, Đợi khai mang về TP.HCM nấu lại rồi bán lấy tiền chia cho cả nhóm lao vào cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá…Do băng nhóm gây án liên tỉnh nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho các bên tiếp tục làm rõ, xử lý riêng.Việc triệt phá băng trộm đường sông này của Công an TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn. “Tiệm vàng nào cũng bố trí từ 2-3 lớp cửa và gắn hệ thống camera. Băng trộm chọn thời điểm gây án lúc 2-3h, khi chủ tiệm vàng đã ngủ say sau một ngày lao động mệt mỏi", thượng tá Thương nói.