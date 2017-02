TP - Ngày 6/2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (ngân hàng MHB), Cty Cổ phần chứng khoán ngân hàng MHB (Cty MHBS) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB, kiêm Chủ tịch HĐQT Cty MHBS (ông Dũng góp 8,12% vốn điều lệ vào MHBS); Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hòa - nguyên Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Cty MHBS và 11 bị can khác có liên quan về hai tội danh nêu trên.

Chuyển tiền lòng vòng, gây thiệt hại 272 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2010, qua kiểm toán nội bộ của MHB, phát hiện Cty MHBS thua lỗ liên tiếp, trong đó năm 2008 thua lỗ hơn 36,6 tỷ đồng, năm 2009 thua lỗ hơn 41,5 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2010 lỗ từ hoạt động tự doanh gần 13 tỷ đồng…

Với trách nhiệm là người quản lý vốn Nhà nước tại ngân hàng MHB, ông Huỳnh Nam Dũng đáng lẽ phải bàn bạc với tập thể đưa ra những giải pháp chấn chỉnh hoạt động của Cty MHBS, nhưng ông Dũng lại lấy tư cách Chủ tịch Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) để tổ chức họp với các thành viên trong Hội đồng ALCO thống nhất chuyển vốn từ ngân hàng MHB sang Cty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ, để Cty MHBS đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB hưởng chênh lệch lãi suất, đồng thời sử dụng chính nguồn vốn của ngân hàng MHB tạm ứng tiền cho các Cty trung gian thực hiện việc mua bán trái phiếu Chính phủ của ngân hàng MHB, sau đó bán lại cho Cty MHBS.

Cơ quan điều tra cho rằng, chủ trương chuyển vốn nêu trên của Ban lãnh đạo MHB là vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, cũng như các quy định của của Ngân hàng Nhà nước, khiến MHB thiệt hại số tiền gốc 272 tỷ đồng.

Chỉ đạo rút tiền tỷ tiêu xài cá nhân

Bằng cách làm nêu trên, Cty MHBS được hưởng lợi hơn 60,8 tỷ đồng; Cty Cổ phần đầu tư Thủ đô Huy Khánh hưởng lợi hơn 3,3 tỷ đồng; Cty Đại Phong Nguyên hưởng lợi 151 triệu đồng; Cty Cổ phần Econ Plus hưởng lợi 131 triệu đồng; bị can Trương Thanh Liêm, nguyên Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Cty MHBS, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Econ Plus hưởng lợi 280 triệu đồng…

Hành vi của các bị can gây thiệt hại lớn cho Cty MHBS. Đáng chú ý, quá trình giao dịch, Ban Tổng giám đốc MHBS đã chỉ đạo rút hơn 1,2 tỷ đồng từ một trong 2 tài khoản nêu trên để sử dụng mục đích cá nhân. Trong đó, Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Cty MHBS hưởng lợi 58 triệu đồng…

Theo kết luận điều tra, trong vụ án này, bị can Huỳnh Nam Dũng là người có trách nhiệm quản lý vốn của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần 299 tỷ đồng.