Đến nhà nhậu, hiếp dâm con gái của bạn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ra Lan Y Nhựt (SN 1994, trú xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) về hành vi hiếp dâm trẻ em.Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 03/9, Ra Lan Y Nhựt đến nhà anh Y Diện ở xã Sơn Phước chơi và uống rượu. Sau khi nhậu ở đây xong, Nhựt và Y Diện rủ nhau đến nhà Hờ Nhẹ ở cùng thôn tiếp tục uống rượu.Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Nhựt về nhà Y Diện nằm ngủ ở phòng khách. Lúc này, thấy con của Y Diện là cháu H.N (SN 2009) đang ngủ trong phòng, Nhựt liền đi vào thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. Hành vi của Nhựt bị anh Diện bắt quả tang và báo cho Công an địa phương.Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý Y Nhựt theo quy định của pháp luật.

Theo Công lý