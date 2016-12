TPO - Liên quan đến vụ người phụ nữ “bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu” quán ăn của cháu ở quận 9, TPHCM, phía nạn nhân cho biết, chị từng bị đe dọa không được bán bún riêu nếu không sẽ bị phá.

Chị Tuyết lo lắng cho đứa con của bà Điệp đang học cấp 3.

Chị Trần Thị Bạch Tuyết, ngụ 73/6 đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TPHCM cho biết, suýt nữa thì hàng chục thực khách của chị bị hãm hại.

Theo chị Tuyết, trước đó do cần tiền làm ăn nên gia đình chị cầm cố căn nhà cho ngân hàng để vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên do thua lỗ nên bị ngân hàng siết nợ căn nhà này nên chị phải qua nhà người thân ở nhờ còn chồng chị ở tỉnh Bình Dương, gần nơi làm việc.

Chị Tuyết có 4 người con, vì cuộc sống khó khăn nên hai người con đầu đã nghỉ học đi làm kiếm sống. Hai đứa còn lại, một đứa ở với chị đang học mầm non, đứa còn lại ở với bố ở Bình Dương. Chị được chính quyền địa phương cấp sổ hộ nghèo.

Để mưu sinh, chị phụ bán hàng bún riêu cho người dì tên là Điệp. Tuy nhiên từ khi bà Điệp chuyển chỗ bán bún riêu đến nơi khác cách nhà hơn 2km thì chị Tuyết không còn phụ bán cho bà Điệp nữa. Chị Tuyết vay tiền mở quán bún riêu, cháo lòng ngay tại địa điểm cũ.

“Bán bún riêu và cháo lòng mỗi ngày tôi cũng kiếm được khoảng 100 – 200 nghìn để trả nợ góp hàng ngày, vừa đóng tiền học cho con, vừa trang trải cuộc sống”, chị Tuyết nói.

Tuy nhiên, được vài ngày thì bà Điệp qua yêu cầu chị chỉ được bán cháo lòng, không được bán bún riêu. “Bà Điệp đe dọa và sẽ phá nếu còn tiếp tục bán bún”, chị Tuyết cho biết.

Con hẻm nơi chị Tuyết bán bún riêu.

Sáng 25/12, như thường lệ, chị thức dậy sớm để nấu nước lèo phục vụ bán đồ ăn nhưng do hết hạt nêm nên chạy đi mua. Khi quay về thấy nồi nước lèo nổi bọt trắng. Nghi ngờ nên chị vào nhà kiểm tra camera an ninh thì phát hiện bà Điệp bỏ vật lạ vào nồi. Sợ là thuốc độc nên ngay lúc 4h30 sáng, chị vội đến báo công an. Khi công an đến làm việc thì mới rõ ràng mọi chuyện.

Chị Tuyết cho biết, sáng nay (26/12), chị lên công an quận 9 để nộp đơn xin bãi nại cho bà Điệp nhưng không được do công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố.

“Đứa con gái bà Điệp đang học lớp 11, lực học rất giỏi. Hai bữa nay cháu buồn rầu, khóc rất nhiều, chạy sang nhà tôi để xin lỗi. Thương cháu tôi lên xin bãi nại nhưng không được”, chị Tuyết trầm ngâm.

Được biết, hiện Công an quận 9, TPHCM đang đề nghị Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc để xác định độc chất bị bỏ vào nồi bún riêu để có căn cứ xử lý, khởi tố đối tượng.