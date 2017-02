Cả gia đình đi thăm người thân, khi trở về nhà phát hiện bị trộm phá cửa, lấy đi nhiều tài sản với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Theo trình báo, ngày 28/1 (mùng 1 Tết), người đàn ông 46 tuổi cùng gia đình khóa cửa căn nhà trên đường D3 (phường Bình An, quận 2, TP.HCM) đi chơi tết và thăm họ hàng. Vài tiếng sau, khi họ về đến nhà phát hiện căn nhà bị trộm đột nhập.



Cánh cửa chính bị phá, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộm. Kiểm tra các tủ, chủ nhà phát hiện mất vàng, tiền và nhiều tài sản khác trị giá gần 2 tỷ đồng.



Công an quận 2 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những thành viên trong gia đình để xác minh nội dung khai báo, nhằm điều tra, truy xét.



Nhiều trinh sát tung lực lượng rà soát các camera xung quanh khu vực nhằm nhanh chóng xác định kẻ đột nhập.

Theo Zing