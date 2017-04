Đến trước cổng khu công nghiệp đón vợ sắp cưới, nam thanh niên bị một nhóm người lạ mặt đâm chết.

Thông tin ban đầu, tối 28/3, anh Nguyễn Chi Lăng (27 tuổi, quê Cà Mau) đi xe máy đến trước cổng một khu công nghiệp ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) đón vợ sắp cưới về nhà.

Trong lúc đậu xe chờ vợ tan ca, anh Lăng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên lạ mặt. Sau vài lời qua lại, nhóm này bất ngờ rút dao đâm chết anh Lăng. Gây án xong, các đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

Nhận tin, các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Biết không thể thoát tội, Trần Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) ra công an đầu thú vào ngày 30/3 sau khi trốn lên TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận đâm chết anh Lăng. Theo nghi phạm, một người phụ nữ tên Mai (chưa rõ lai lịch) thuê hắn giải quyết mâu thuẫn với vợ sắp cưới của anh Lăng. Sau đó, Vũ rủ thêm 3 người khác đến khu công nghiệp và đâm chết anh Lăng khi thấy nạn nhân đón vợ sắp cưới.

Ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Vũ về hành vi Giết người. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.