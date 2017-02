Khi tính tiền thấy hoá đơn lên đến 1,2 triệu đồng, Trọng cho là chủ quán "chặt chém" nên cự cãi không chịu trả. Chủ quán kêu nhân viên đuổi đánh Trọng. Sau đó, Trọng thuê người đổ nước sơn lên đầu và rạch mặt chủ quán để dằn mặt.

Đối tượng Hoá và Trọng tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố vụ án đối với các đối tượng rạch mặt chủ quán nhậu để trả thù vừa xảy ra trên địa bàn."Bước đầu các đối tượng đã khai nhận việc đổ nước sơn và rạch mặt chủ quán vì bức xúc do bị chủ quán nhậu tính tiền cao. Hiện 6 đối tượng đã được triệu tập để phục vụ điều tra và 1 đối tượng đã bỏ trốn", đại diện Công an tỉnh Long An cho biết thêm.Trước đó, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17h ngày 15/12/2016, Nguyễn Văn Trọng (SN 1988, ngụ huyện Đức Hòa) cùng với 2 người bạn đến quán ăn T.T do chị AiLing làm chủ để nhậu.Khi tính tiền thấy hoá đơn lên đến 1,2 triệu đồng, Trọng cho rằng chủ quán "chặt chém" nên cự cãi không chịu trả. Ngay lập tức, chủ quán cho nhân viên cầm dao đuổi chém Trọng nhưng Trọng nhanh chân tẩu thoát. Kể từ đó, Trọng mang hận trong lòng nên tìm cách trả thù.Ngày 7/1/2017, Trọng thuê Nguyễn Hữu Hóa (SN 1995, ngụ huyện Đức Hòa) dùng nước sơn đổ lên đầu và rạch mặt chủ quán T.T với giá 10 triệu đồng. Hoá đồng ý và gọi điện kêu thêm đối tượng Huỳnh Công Vĩnh (SN 1995 ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để lên kế hoạch thực hiện.Sau đó, Trọng đưa cho Vĩnh 200.000 đồng để đi mua nước sơn dầu và dao rồi đi thẳng đến gần quán T.T để nhậu. Lúc này, Trọng gọi thêm Thạch Trường Long (SN 1979 ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Để đảm bảo an toàn, Trọng nhờ Long gọi thêm 4 đàn em đến hỗ trợ.Cơ quan chức năng cho biết, khoảng 20h cùng ngày, Vĩnh mang theo lon nước sơn, Hoá mang theo con dao nhỏ lao thẳng vào quán. Khi chị AiLing từ trong quán ra xe ô tô đậu trước cửa để về nhà thì bị Vĩnh đổ lon nước sơn dầu lên đầu và nắm tóc kéo ra khỏi xe, dùng dao rạch liên tục vào vùng đầu và mặt chị AiLing. Chị AiLing đưa tay lên ôm đầu thì bị đối tượng chém trúng vào tay.Lúc này, một nhân viên quán ăn đến can ngăn nên Vĩnh bỏ chạy. Đối tượng chở Hoá cũng chạy đến, Hoá cầm dao chạy lại chém về phía chị AiLing và nhân viên nhưng 2 người này lùi lại nên không trúng. Thấy chị AiLing bị thương chảy nhiều máu nên các đối tượng bỏ đi.Sau đó, Trọng đưa 2 triệu đồng cho Hoá để trả tiền nhậu, riêng số tiền 10 triệu đồng Trọng hứa trả cho Hoá sau khi gây thương tích cho chị AiLing thì vài ngày nữa sẽ đưa.Hiện 6 đối tượng trong vụ việc này đã bị triệu tập điều tra, riêng Vĩnh bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án và kêu gọi Vĩnh ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.