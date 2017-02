TPO - Ngày mai (16/2), đại án liên quan đến Giang Kim Đạt và đồng phạm bị truy tố tội danh tham ô đến 260 tỷ đồng sẽ được đưa ra xét xử. Hậu quả của Giang Kim Đạt và đồng phạm gây ra đối với Vinashinlines không có khả năng phục hồi, đang chờ phá sản.

Đối tượng Giang Kim Đạt

Ngày 15/2, đại diện Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) công ty “mẹ” của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương (Vinashinlines) cho hay, hiện Vinashinlines vẫn đang trong quá trình được toà án giải quyết đơn xin phá sản. “Toà đã có quyết định thu lý từ ngày 31/12/2015 nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng” – vị đại diện cho biết.

Hiện tại Vinashinlines vẫn tồn tại nhưng chủ yếu để phục vụ công tác phá sản, không có hoạt động kinh doanh mới. Vinashinlines là một trong năm đơn vị được Vinalines tiếp nhận từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) vào năm 2010 theo quyết định tái cơ cấu tập đoàn này.

Hiện Vinalines đã bắt đầu có lãi sau khi tiến hành các biện pháp tái cơ cấu tài chính. Tuy nhiên, theo số liệu của Vinalines công bố cuối năm 2015, trong khoản lỗ cộng dồn 20.000 tỷ đồng của Vinalines, phần “đóng góp” của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) trước đây chiếm hơn 12.000 tỷ đồng. Cụ thể, Vinashinlines có lỗ lũy kế đến năm 2014 là 8.904 tỷ đồng; Công ty Vận tải Biển Đông đang lỗ 3.449 tỷ đồng.

Tàu Diamond Way - một trong những tàu do Giang Kim Đạt môi giới mua tàu và trục lợi

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, các bị cáo Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, bị can Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, bị can Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng, bị can Khương chiếm đoạt 110.000USD.

Hiện các tàu do Giang Kim Đạt tư vấn mua (gồm New Phoenix; Daimond Way; Hoàng Sơn 28; VNS Summer (Vinashin 5); Sea Eagle; Green Sea và Vinashin Tiger...) đều đã được bán để trả nợ.