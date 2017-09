Diễn biến bất ngờ vụ ‘con bị hiếp dâm phát hiện mẹ cũng là nạn nhân'

Hôm nay (8/9), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đặng Thanh Tuấn (SN 1999, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Đây là lần xét xử sơ thẩm thứ 2 của vụ án này.

Trước đó vào tháng 4/2015, tại phiên sơ thẩm (lần 1), TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tuấn mức án 8 năm tù về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Sau phiên tòa sơ thẩm này, Tuấn có đơn kháng cáo.

Ngày 6/12/2016 tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án để điều tra xét xử lại vụ bị cáo Đặng Thanh Tuấn hiếp dâm trẻ em.

Đáng lưu ý, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy cần phải điều tra ai là thủ phạm quan hệ với mẹ nạn nhân, sinh ra nạn nhân N., khi người mẹ chưa tới 13 tuổi (người mẹ sinh năm 1989).



Ngày 28/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CA tỉnh Tây Ninh – ra kết luận điều tra bổ sung, quy kết Tuấn có hành vi phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

TAND tỉnh Tây Ninh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hôm nay (8/9).

Đặng Thanh Tuấn cùng luật sư và bố mẹ trước trại giam, ngay sau khi được tòa tuyên trả tự do. Ảnh: Tân Châu an hệ tình dục với nhau. Tại phiên tòas áng nay (8/9), VKS công bố cáo trạng cho rằng Tuấn quen với nạn nhân N (sinh ngày 6/11/2002) và cả hai có 5 lần qu

Đại diện VKS bảo lưu quan điểm bị cáo Tuấn phạm tội "Hiếp dâm trẻ em" và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 8-10 năm tù.

Ngay sau khi tuyên vô tội, Tòa cũng đã ký ngay quyết định trả tự do cho Đặng Thanh Tuấn. Ảnh: Tân Châu

Bào chữa cho bị cáo Tuấn tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Hữu Lộc ( Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, bảo vệ quyền lợi cho Tuấn) cho rằng: “Theo quy định, bị hại trên 14 tuổi thì Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em mà cũng không phạm tội giao cấu với trẻ em, bởi chủ thể của tội giao cấu với trẻ em phải là người đã thành niên, trong khi Tuấn cũng chỉ mới vừa qua tuổi 16”.

“Bộ Luật Hình sự áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can. Phải tính tuổi nạn nhân vào thời điểm bị hại là trên 14 tuổi theo kết quả giám định. Do Tuấn chưa đủ 18 tuổi nên không phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Cụ thể là Điều 115, trong trường hợp bị hại từ đủ 13 tuổi trở lên, thì bị can chỉ phạm tội khi đủ 18 tuổi trở lên. Trong trường hợp này, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, nạn nhân trên 14 tuổi, thì Tuấn không phạm tội” – Luật sư Lộc lập luận.

Sau khi nghị an, HĐXX chấp nhận ý kiến của luật sư, bác quan điểm của VKS, qua đó tuyên bị cáo Tuấn không phạm tội, trả tự do cho bị cáo này tại tòa.

Về nội dung ‘truy tìm người cha’ của nạn nhân N., cáo trạng cho rằng kết luận bổ sung của công an đã làm rõ: Người mẹ khai cha của nạn nhân là N.T.P (sinh năm 1979, ngụ huyện Hòa Thành Tây Ninh). Ông N.T.P xác định có quen biết và quan hệ với mẹ N. Tuy nhiên N.T.P khai không nhớ thời gian cụ thể, năm quan hệ tình dục, năm mẹ nạn nhân mang thai… Theo Cơ quan điều tra, ông N.T.P có hành vi quan hệ tình dục với mẹ nạn nhân và sinh ra N khi mẹ nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Dù quan hệ là đồng thuận nhưng hành vi của ông N.T.P có dấu hiệu phạm tội "Hiếp dâm trẻ em" và còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên Cơ quan điều tra đã quyết định không truy cứu N.T.P vì hành vi “không còn gây nguy hiểm cho xã hội” và mẹ nạn nhân cũng đã có đơn xin không xử lý hình sự với N.T.P.

Tân Châu