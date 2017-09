Điều tra nguyên nhân người đàn ông chết bất thường bên đường

Ngày 11/9, Công an xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của ông Trần Cư (SN 1974, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/9, ông C. đi nhậu tại nhà bạn. Sau khi tàn cuộc vui, ông C. điều khiển xe máy về nhà ở thôn Hà Thanh (xã Đại Đồng).

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, người đi đường tá hoả phát hiện ông C. nằm bất động tại khu vực cầu Ba Khe 2 (xã Đại Đồng), trên đầu có một vết thương. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não nên ông C. đã tử vong vào lúc 5h ngày 11/9.

Phía gia đình nạn nhân cho rằng cái chết của ông C. có một số điểm đáng nghi nên đề nghị cơ quan công an huyện Đại Lộc vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hoài Văn