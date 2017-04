Theo Công an quận Nam Từ Liêm, cơ quan này đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 thầy giáo Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội bị tố đánh học sinh thâm tím người; đồng thời xác minh có hay không việc học sinh này trộm điện thoại.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu H. N.

Ngày 12/4, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan này nhận đơn trình báo của gia đình 2 học viên Đinh N. N. và Nguyễn H. N. (13 tuổi), học viên Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội, đề nghị làm rõ việc 2 học viên này bị thầy giáo đánh bầm tím khắp cơ thể.

Theo trình báo của gia đình cháu H. N., chiều 7/4, hai thầy L. và V. gọi cháu H. N. và cháu N. N. lên hỏi có đi chơi điện tử không. Cháu N. N. trả lời có thì bị thầy bắt nắm hai tay vào thành giường, nằm ra ghế để đánh.



Sau đó, hai thầy hỏi tiếp N. N. rằng H. N. có đi chơi cùng không khì N. N. trả lời có và nói thêm rằng đã cùng với H. N. ăn trộm điện thoại của một người bạn cùng phòng, bán lấy tiền chơi điện tử. Cháu H. N. không nhận thì bị thầy giáo đánh nhiều phát vào người.



Ngày 8/4, cháu H. N. đi xe khách về nhà tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình) trong trạng thái toàn thân bị tím bầm. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.



Theo Công an quận Nam Từ Liêm, làm việc với gia đình 2 học viên tại cơ quan công an sau khi sự việc xảy ra, 2 thầy giáo đánh học sinh đã có lời xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình.



Hiện cơ quan công an đang làm rõ hành vi của 2 thầy giáo trên để có căn cứ xử lý; đồng thời xác minh có hay không việc học sinh này trộm điện thoại, tự ý bỏ đi ra khỏi trung tâm để chơi điện tử.