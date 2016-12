Trung tá Phạm Anh Sơn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Yên Bái, công bố kết luận điều tra vụ án. Ảnh: Lê Dương.

Sau 5 tháng xác minh, chiều nay (26/12) cơ quan chức năng Yên Bái họp báo công bố kết quả điều tra vụ bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch HĐND tỉnh tại nơi làm việc.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Yên Bái, Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất, đã dùng súng K59 (súng do Chi cục Kiểm lâm trang bị cho ông Minh) để sát hại ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn, sau đó tự sát.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 6h30 ngày 18/8/2016, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái từ nhà điều khiển ô tô, chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hà (Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái) đến Tỉnh hội Phụ nữ làm việc.

Sau đó, ông Minh điều khiển xe đến Văn phòng Tỉnh ủy. Trên đường đi, ông Minh gọi điện nói chuyện với lái xe của ông Phạm Duy Cường. Sau đó, ông Minh đến trụ sở Tỉnh ủy, đi lên phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường ở tầng 2 đứng đợi.

Thấy ông Cường đến phòng làm việc, Minh vào theo và dùng súng K59 bắn 4 phát đạn vào người ông Cường. Bắn xong, Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống ô tô và điều khiển xe đến đỗ tại sân Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau đó Minh xách theo cặp đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn (cách phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường khoảng 150m).

Khi đến gần cửa phòng ông Tuấn, Minh gặp lái xe của ông Tuấn và được thông báo đứng chờ vì đang có khách. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách ra, Minh đi vào phòng ông Tuấn và khép cửa lại. Sau đó, Minh dùng súng K59 bắn ba phát đạn vào người ông Tuấn rồi Minh tự bắn 1 phát vào đầu mình để tự sát.

Do thủ phạm gây án là Đỗ Cường Minh đã chết, không thu thập được các tài liệu chứng cứ trực tiếp, với kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Yên Bái kết luận: Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất, đã dùng súng K59 (súng do Chi cục Kiểm lâm trang bị cho ông Minh) để sát hại ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn, sau đó tự sát.