Ba thanh niên cho rằng số tiền họ nhận được quá ít nên quay lại gặp chủ tiệm cầm đồ để đòi thêm. Không đạt thoả thuận, họ dùng dao dọa chém bà chủ, cướp xe.

Ngày 9/1, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ Lê Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi) và Lê Ngọc Thành (29 tuổi) cùng ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, 11h ngày 8/1, do cần tiền trả nợ nên Tùng nhờ Hiệp và Thành đưa xe máy của mình đi cầm cố tại tiệm cầm đồ Phú Quý do chị Mai làm chủ.

Khi đến tiệm, 2 thanh niên đề nghị được thế chấp tài sản với giá 3,5 triệu đồng nhưng chị Mai chỉ chấp nhận giá 3 triệu đồng. Sau khi đạt thoả thuận, chị Mai làm biên lai giữ tài sản và giao 3 triệu đồng cho 2 vị khách.

Một lúc sau, 2 thanh niên cùng chủ xe quay lại đòi chủ tiệm cầm đồ đưa thêm 500.000 đồng nhưng chị Mai không đồng ý. Lúc này, Tùng vào trong tiệm lấy xe, dắt ra ngoài.

Thấy vậy, người phụ nữ cầm đuôi xe kéo lại. Tùng gọi 2 người bạn đến trợ giúp rồi anh ta dùng dao chặt đá lạnh chém mạnh vào đuôi xe và đe dọa. Khi chủ tiệm không dám chống cự, 3 thanh niên đưa xe ra khỏi tiệm rồi tẩu thoát.

Trong ngày, 3 thanh niên bị Công an huyện Châu Đức bắt giữ để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, xe máy của Tùng đã thế chấp cho tiệm cầm đồ và 2 bên có biên lai nên tài sản thuộc quyền quản lý của chủ tiệm. Tuy nhiên, 3 thanh niên đã dùng vũ lực để lấy phương tiện, không trả lại tiền nên hành vi cấu thành tội Cướp tài sản.