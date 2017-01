Níu kéo tình cảm bất thành và để lấy lại khoản tiền vay cho nhân tình, Trần Văn Liêm (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã yêu cầu người tình đưa tổng cộng 40 triệu đồng nếu không sẽ bị đưa ảnh khỏa thân lên mạng.

Khu dân cư, nơi Liêm nhận tiền của chị L và đối tượng Liêm

Sau 2 lần nhận tiền gã này bị công an bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát. Chiều ngày 29/12, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Liêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Liêm làm nghề tài xế đã có vợ và đứa con gái 12 tuổi sống tại nhà trọ Yến Nhi (thuộc phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên). Tại đây, Liêm có quan hệ tình cảm với chị N.T.L. (22 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) sống cạnh nhà trọ nơi mình ở.

Trong thời gian này, Liêm dùng điện chụp lại ảnh khỏa thân của L. làm “kỷ niệm yêu đương”. Không lâu sau, nghĩ rằng việc qua lại giữa mình và Liêm không mang lại kết quả nên L. chủ động chia tay.

Tức giận Liêm dọa tung ảnh nóng lên mạng nhưng được L. năn nỉ gã này quay sang đòi chị này đưa 20 triệu đồng gồm 15 triệu đồng tiền tình phí và tiền lãi. Thấy vậy, chị L. vay mượn được 16,5 triệu đồng đưa cho Liêm. Thế nhưng sau 2 ngày nhận tiền, gã này tiếp tục yêu cầu chị L. đưa tiếp 20 triệu đồng nếu không sẽ phát tán các ảnh nóng.

Trước yêu cầu của Liêm, ngày 13/12, chị L. cùng mẹ ruột đã trình báo công an để nhờ can thiệp. Theo thỏa thuận, chị L. đến điểm hẹn giao cho Liêm 20 triệu đồng, sau khi nhận xong, gã này lấy tiền bỏ vào cốp xe gắn máy rồi sau đó bị Công an xã Định Thành và Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ. Qua khám xét người Liêm, cơ quan công an thu giữ 8 tấm ảnh khỏa thân của chị L., 3 điện thoại di động, 21,7 triệu đồng.

Được biết, chị L. có đứa con 2 tuổi và đã ly dị chồng, sau đó lên Long Xuyên thuê nhà để đi làm tiếp viên. Việc qua lại giữa chị và Liêm diễn ra khoảng 6 tháng nay, nhưng vợ Liêm không hề hay biết. Riêng Liêm ngoài việc làm tài xế còn làm “cò” mua bán xe. Vào năm 2005 y bị Tòa án huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ kết án một năm tù về tội chiếm đoạt tài sản.