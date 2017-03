TPO - Ngày 25/3, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra nguyên nhân đôi nam nữ chết trong nhà trọ cho thuê tại phường 1 (thành phố Cà Mau). Chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân ở ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) nhận định do tình duyên ngang trái.

Khu nhà trọ cho thuê xảy ra án mạng.

Khoảng 3 giờ ngày 25/3, chủ nhà trọ tá hoả phát hiện người thanh niên treo cổ và người phụ nữ đã chết với nhiều vết đâm được đắp mền như ngủ. Công an phường 1, Công an thành phố Cà Mau và Phòng CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường để xử lý vụ án.

Nạn nhân nam chết trong tư thế treo cổ là Hữu Toàn, sinh năm 1983, làm thợ bánh ngọt tại thành phố Cà Mau. Nạn nhân nữ là Phạm Thị Nguyên, sinh năm 1987, có chồng và 2 con. Cả hai nạn nhân thường trú tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau).

Ông Nguyễn Trọng Yêm, Trưởng ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) cho biết, Phạm Thị Nguyên đang sống như vợ chồng với Sơn Hoàng Đăng, có 2 con, đã chia tay. Vài năm nay, Phạm Thị Nguyên có tình cảm với Hữu Toàn do làm ăn tại thành phố Cà Mau.

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang điều tra, xác minh và xử lý vụ án mạng nghi do quan hệ tình cảm nam nữ.