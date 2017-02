Người thân đến một chung cư cao cấp ở quận 7, TP.HCM để tìm chị Ngoan. Cửa phòng mở ra, họ tá hỏa khi phát hiện nạn nhân cùng bạn trai đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa khỏi hiện trường

Chiều 13/2, Công an quận 7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến đôi nam nữ tử vong trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là anh Lâm Hoàng Đức (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bé Ngoan (31 tuổi, cùng quê Cà Mau).Theo thông tin ban đầu, sáng 13/2, người thân tới thăm chị Ngoan tại một căn hộ ở tầng 27 một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7).Cửa phòng mở ra, họ hốt hoảng khi phát hiện chị Ngoan cùng bạn trai nằm bất động trong phòng, cơ thể có nhiều vết máu. Sự việc ngay lập tức được thông báo đến cơ quan chức năng.Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cô gái có dấu hiệu bị siết cổ và nhiều vết thương do dao đâm. Cơ thể nam thanh niên cũng có nhiều vết dao đâm.Người quen của 2 nạn nhân cho biết chị Ngoan và anh Đức có quan hệ tình cảm với nhau, cả hai thuê căn hộ tại chung cư cao cấp trên để sinh sống.