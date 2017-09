Đồng Nai: Đối tượng cướp ngân hàng từng đặt mìn khủng bố ở Bình Dương

TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 5/9 cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) là nghi can trong vụ cướp tiền ngân hàng HDBank Xuân Lộc xảy ra vào ngày 1/9.