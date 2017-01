Ập vào quán Karaoke King Club, cơ quan Công an phát hiện 31 đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Kiểm tra nhanh bằng que thử, có đến 27 đối tượng được xác định dương tính với chất ma túy.

Công an huyện Duy Tiên kiểm tra phòng hát tại quán Karaoke. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, vào khoảng 23h30’ ngày 6/1, Công an huyện Duy Tiên bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke King Club tại thôn Điệp Sơn (xã Yên Nam) do Đỗ Hoàng Việt (SN 1986, trú tại địa phương) làm chủ.

Quá trình kiểm tra tại 2 phòng hát tại quán Karaoke này, cơ quan Công an phát hiện 31 đối tượng gồm 17 nam, 14 nữ, có biểu hiện sử dụng ma túy, bay lắc. Lực lượng Công an huyện thu giữ 3 đĩa sứ có bám dính chất màu trắng (nghi là ma túy), 3 viên nén (nghi là thuốc lắc), 1 túi nilon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là Ketamin).

Quá trình kiểm tra bằng que thử nhanh ma túy, có 27 đối tượng dương tính. Phía Công an huyện Duy Tiên đang tiếp tục xác minh, điều tra giải quyết.

Cùng ngày, Công an huyện Duy Tiên cũng đã triệt phá 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Bùi Văn Đức (SN 1990) và Đỗ Văn Hiệp (SN 1976) cùng trú tại tại tỉnh Tuyên Quang.