Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa triệt phá một sới bạc lớn gồm 18 đối tượng cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng cùng tang vật bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo đó, tối ngày 5/2, sau thời gian trinh sát, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Hà Nam) đã đột kích và bắt quả tang 18 đối tượng có hành vi đánh bạc.Trong số này, 16 đối tượng là nam, hai đối tượng là nữ. Tất cả đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Trần Quốc Lịch (34 tuổi, trú tại Lý Nhân, Hà Nam).Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 100 triệu đồng, 13 xe máy, 20 điện thoại di động, 4 bộ đàm, 1 dao, 1 kiếm và một số tang vật có liên quan.Đấu tranh khai thác, Lịch khai nhận sử dụng nhà riêng tổ chức cho các con bạc trong và ngoài tỉnh đến sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền và thu tiền hồ của mỗi con bạc 500.000đ/1 ca.Nhằm đối phó với cơ quan Công an, Lịch chỉ cho các đối tượng cờ bạc quen biết vào sới, lắp đặt cửa sắt kiên cố, bố trí 3 đối tượng cảnh giới xung quanh nhà và sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau, báo động cho các con bạc tẩu thoát khi thấy động.Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.