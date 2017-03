TPO - Đột kích căn nhà, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều con bạc say sưa sát phạt. Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xập xám với số tiền ăn thua mỗi ván lên tới 8 triệu đồng.

Các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 2/3, Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để chuyển giao cho Công an quận 1 điều tra theo thẩm quyền vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại trên đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình).

Trước đó vào chiều 1/3, Công an phường Nguyễn Thái Bình phối hợp với Công an quận 1, đột kích ngôi nhà kể trên. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 nghi can tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái.

Các nghi can bị bắt gồm: Lê Minh Tâm (SN 1958, ngụ quận 1, chủ nhà), Hứa Chảnh Phát (SN 1967), Huỳnh Vĩnh Phước (SN 1971), Trần Tuấn Kiệt (SN 1975) và Lục Chí Liêm (SN 1972, cùng ngụ quận 1).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm số tiền gần 15 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 2 bộ bài tây, 1 bộ lắc xí ngầu.

Tang vật thu giữ tại sới bạc. Ảnh CA

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xập xám với số tiền ăn thua mỗi ván lên tới 8 triệu đồng.

Sới bác được đặt trong ngôi nhà của nghi can Tâm. Mỗi người đặt 2 triệu đồng/ván để chơi. Tâm thu tiền xâu 200 nghìn đồng/ván.