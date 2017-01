Sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Lương Trọng Thăng (31 tuổi, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) trở lại hiện trường, nghe ngóng thông tin...

Đối tượng Lương Trọng Thăng tại buổi thực nghiệm điều tra

Sau 43 ngày tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Cẩm Giàng đã lật tẩy màn giả điên của Thăng, buộc kẻ thủ ác phải khai nhận hành vi phạm tội.

Lúc 6h15 ngày 5/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng về vụ trọng án xảy ra tại thôn Hòa Tô. Nạn nhân là cháu Đặng Văn Khang (SN 2007) tử vong trên giường, với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt...

Có mặt tại hiện trường vụ trọng án, Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Cẩm Giàng không khỏi đau lòng, trước cảnh người đầu bạc phải tiễn đưa người tóc còn xanh. Không ai bảo ai, họ quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất để trả lại sự bình yên cho địa bàn; đồng thời cũng là sự an ủi đối với những người thân trong gia đình cháu bé vô tội.

Bên cạnh việc tỷ mỷ lấy lời khai của gia đình người bị hại, các nhân chứng, lực lượng trinh sát đã tiến hành rà soát các đối tượng nổi, nghi vấn trên địa bàn có biểu hiện trộm cắp tài sản; các đối tượng có mâu thuẫn với gia đình người bị hại...

Trong tâm trạng vô cùng đau đớn, ông Đặng Văn Vững, ông nội cháu Khang, đồng thời cũng là người phát hiện vụ án, kể lại: Con trai ông là Đặng Văn Vinh (SN 1987) và vợ là Trần Thị Cúc (SN 1988), đi làm ăn xa nên từ nhiều năm nay, cháu Đặng Văn Khang sống cùng ông bà nội. Hằng ngày, từ 3 đến 5h sáng, ông chở vợ mua rau, củ, quả tại chợ Sặt, huyện Bình Giang, sau đó, mang sang bán tại chợ Hôm thuộc thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền. Trong thời gian này, cháu Khang ở nhà ngủ 1 mình...

Như thường lệ, khoảng 3h ngày 5/12/2016, ông Vững chở vợ sang chợ Sặt. Đến khoảng 4h30, ông Vững chở bà Hòa về đến nhà. Khi ấy, bà Hòa còn vào giường, kéo chăn xuống dưới cằm cho cháu nội. Cháu Khang lúc đó có đạp chân nhẹ 1 cái rồi ngủ tiếp... Ông Vững ra chợ đến khoảng 5h15 thì trở về rồi lên giường bên cạnh nằm nghỉ.

Khoảng 6h có chuông báo thức, ông gọi cháu nội dậy đi học nhưng không thấy trả lời. Ông Vững tiến gần đến giường, sờ vào đầu cháu nội thì thấy ướt, dính, ngửi thì có mùi tanh đã gọi điện cho em ruột là ông Đặng Văn Quân đến thì phát hiện cháu Khang tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt...

Theo nhận định của lực lượng trinh sát, nhiều khả năng đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã ra tay một cách tàn ác, cướp đi sinh mạng của cháu bé.

Quá trình rà soát, mọi nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Lương Trọng Thăng. Thăng có tiền sử về bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền...

Vào thời điểm vụ trọng án xảy ra, một số người dân phát hiện Thăng ở gần hiện trường. Niềm tin của các thành viên ban chuyên án càng được củng cố khi họ phát hiện được mâu thuẫn giữa cháu Khang và Thăng.

Theo thông tin quần chúng cung cấp, khoảng tháng 7/2016, Thăng đi qua nhà văn hóa thôn Hoà Tô đã bị cháu Khang và nhóm bạn nhìn thấy gọi Thăng là "thằng điên". Sự việc này sau đó, Thăng có kể lại với mẹ đẻ và có tâm trạng rất bức xúc...

Tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định Thăng chính là đối tượng gây ra vụ trọng án thương tâm. Nhưng với bản chất của một kẻ lưu manh, đối tượng cực kỳ tinh quái để trốn tội. Cuốn sổ chữa bệnh được Thăng dùng như một "bảo bối"... Có lúc, Thăng không nói một câu. Nhưng có khi thì chửi bới, nhổ nước bọt, thậm chí tìm cách lao đầu vào cửa.

Qua các tài liệu thu thập được, Thượng tá Mai Thế Oanh, và các cán bộ được giao nhiệm vụ phá án khẳng định Thăng chính là đối tượng gây án. Song để Thăng nhận tội, phải lật tẩy được bộ mặt của anh ta.

Vậy là không quản vất vả, Thượng tá Mai Thế Oanh cùng cán bộ Công an huyện Cẩm Giàng, đi sâu dựng nhân thân đối tượng nghi vấn. Ở địa phương, Thăng là đối tượng trộm cắp vặt. Từ 4h sáng, đối tượng đã lang thang rồi lợi dụng sơ hở của các nhà dân để trộm tài sản. Thăng trộm cắp từ con cá đến quả ổi, quả bòng...

Sự tinh quái của đối tượng còn thể hiện ở chỗ, Thăng thường cho tiền vào những chiếc túi nhỏ, để ở gần cửa nhà để câu, nhử người đi đường. Khi họ nhặt túi tiền, đối tượng từ trong các chỗ ẩn nấp bất ngờ hô hoán, vu cho họ trộm cắp tài sản rồi buộc nạn nhân phải đưa tiền. Không những vậy, Thăng còn cho vay tiền với lãi suất cao... Ngay cả những đối tượng cờ bạc, ma túy cũng chưa một lần dám xù nợ Thăng.

Cùng với đó, kết quả điều trị của bệnh viện xác định, bệnh lý của Thăng chỉ ảnh hưởng một phần chứ không mất hoàn toàn nhận thức. Trong trường hợp bị phát bệnh, đối tượng sẽ bị chân tay co quắp, miệng co giật... Thăng sau đó đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Thăng, khoảng 5h ngày 5/12/2016, Thăng đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô, hướng ra đường quốc lộ 5. Khi đi qua cổng nhà ông Vững, Thăng thấy điện trong sân bật sáng, cổng nhà khóa thì biết rằng vợ chồng ông Vững không có nhà. Trong lúc ấy, Thăng nhớ đến việc cháu Khang thường xuyên trêu chọc mình nên nảy ý định trả thù đứa trẻ 9 tuổi. Nghĩ là làm, Thăng đột nhập vào nhà nạn nhân qua tường bao. Tiếp đó, đối tượng vào bếp, lấy 1 con dao rồi gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé...

Sau khi gây án, Thăng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi ra đến đường liên thôn, Thăng nhìn thấy bà Đặng Thị Ngoạn, ở cùng thôn Hòa Tô nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng nhà của một người dân ở gần đó, rồi đi bộ đến một quán nước, gần nhà văn hóa ngồi uống nước như không có chuyện gì xảy ra...

Khi sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện, Thăng tìm đến hiện trường để nghe ngóng hoạt động của cơ quan điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Thăng về hành vi giết người.