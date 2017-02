Lợi dụng bảo vệ cửa hàng ngủ say, kẻ gian đã đột nhập qua hệ thống cửa thông gió ở một cửa hàng kinh doanh điện thoại để lấy trộm 20 chiếc iPhone 7.

Ngày 8/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm thủ phạm đột nhập vào một cửa hàng trên đường Lê Thái Tổ (phường 2, TP Vĩnh Long) để lấy trộm tài sản.



Theo cảnh sát, khuya 6/2, cửa hàng này bị kẻ gian đột nhập cuỗm đi 20 chiếc iPhone 7, ước tổng thiệt hại khoảng 440 triệu đồng. Cửa hàng do anh Phạm Minh Nhựt (25 tuổi, ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long) quản lý.



Khi xảy ra mất trộm, chỉ có bảo vệ ngủ lại trông coi cửa hàng.



Cảnh sát nhận định, kẻ gian lợi dụng đêm khuya, bảo vệ ngủ say nên đột nhập qua đường thông gió vào bên trong trộm điện thoại rồi tẩu thoát.

