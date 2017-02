TPO - Ngày 9/2/2017, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết: Công an thị xã Gia Nghĩa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàn, sinh năm 1994, trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, Hoàn thuê phòng trọ tại tổ 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để làm phụ hồ, từ đó quen bố mẹ cháu Trần Gia H. sinh năm 2004 đang ở trọ tại tổ 2 cùng phường và thường đến chơi.



Khi bố mẹ cháu H. không có nhà, Hoàn lấy điện thoại dụ dỗ cháu H. chơi game rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi phát hiện, gia đình cháu H. trình báo công an.



Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai nhận từ tháng 8/2016 đến 1/2017 đã “quan hệ” với cháu H. tại phòng trọ 4 lần. Công an thị xã Gia Nghĩa sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, xử lý.