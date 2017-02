Một nhóm thanh niên tổ chức đua môtô phân khối lớn trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng - Hòa Phú (Bình Thuận). Tai nạn đã xảy ra khi một môtô đâm vào đuôi ôtô cùng chiều.

Nhóm thanh niên tổ chức đua môtô trái phép ở Bình Thuận

Một môtô không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi ôtô.

Ngày 6/2, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi công an tỉnh, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (huyện Bắc Bình).Theo văn bản, ngày 3/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một số thanh niên tổ chức đua môtô phân khối lớn trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú và gây tai nạn.Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xem xét và xử lý nghiêm hành vi trên theo quy định pháp luật; đồng thời, phối hợp với các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép.Trước đó, trên tài khoản Facebook Trung Le đăng tin vào ngày 3/2, một nhóm thanh niên tổ chức đua môtô "khủng" tại tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú.Các thanh niên này dàn hàng ngang trên đường, nẹt pô, bốc đầu và tổ chức từng cặp xe đua với nhau. Sau đó, một môtô mang biển số Long An không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi ôtô mang biển số Bình Dương, làm 2 xe hư hỏng nặng.Đại tá Trần Trung Thu, Trưởng Công an huyện Bắc Bình, cho biết những thanh niên tổ chức đua xe trái phép đến từ các tỉnh miền Tây và TP.HCM. Nhóm này đã nhanh chóng giải tán sau tai nạn.