Long lên mạng Zalo lập nhiều nick, làm quen với các nữ công nhân rồi đưa họ vào chỗ vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Long sa lưới sau khi thực hiện nhiều vụ cướp tài sản và hiếp dâm

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Lê Văn Long (23 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) về các tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Long khai nhận đã lên mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau. Sau đó Long kết bạn, làm quen với các nữ công nhân quanh khu vực mình ở rồi dụ dỗ đưa các cô gái đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) cướp tài sản và cưỡng hiếp nạn nhân.

Trước đó, ngày 24/12/2016, Long lấy cái tên Triệu Vỹ làm quen với chị LTB (20 tuổi, công nhân, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) qua mạng xã hội Zalo. Sau đó Long lấy xe máy chở chị B. tới khu vực đất trống trong TP mới thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) để tâm sự. Khi đến bãi cỏ trống ven đường, Long cướp điện thoại, dây chuyền vàng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi công an đang truy tìm kẻ cướp thì ngày 17/1, Công an phường Hòa Phú tiếp tục nhận được tin trình báo của chị NTHB (20 tuổi, quê Đồng Tháp, làm công nhân). Nạn nhân bị Long hiếp, cướp tài sản trong khu đất vắng.

Một nạn nhân khác là chị NTH (19 tuổi, công nhân, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng bị Long cướp tài sản và cưỡng hiếp chị trong khu đất vắng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 14/2, công an bắt Long tại một phòng trọ ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương). Đến lúc bị bắt, Long đã gây ra bốn vụ cướp tài sản, hiếp dâm.