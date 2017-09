Dùng cây phơi đồ đánh chị vợ tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4/9, chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi, quê tỉnh Đắc Lắc) đi làm về phòng trọ ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện chị ruột của mình là Trần Thị Cẩm Tâm (36 tuổi) chết trong phòng với nhiều vết thương. Qua sàng lọc cơ quan chức năng xác định đối tượng Phước - chồng chị Cúc, là nghi can gây ra vụ án nên tập trung lực lượng truy bắt.Khoảng 14 giờ chiều ngày 5/9, Phước đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở xã Hiệp Phước. Bước đầu tại Cơ quan điều tra, Phước khai nhận tối cùng ngày do mâu thuẫn với chị vợ nên đã dùng cây phơi đồ đánh khiến chị này tử vong.Chiều tối cùng ngày tại UBND xã Hiệp Phước, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch đã trao thưởng đột xuất số tiền 2 triệu đồng cho Công an xã Hiệp Phước trong việc tham gia truy bắt nghi can.

Theo Công an Nhân dân