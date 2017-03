TPO - Ngày 20/3, Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ hai nghi can Nguyễn Hữu Trọng (27 tuổi) và Hà Thị Nga (37 tuổi, cùng quê Long An) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nga cùng với Trọng sử dụng các chứng minh thư giả, dán hình của Nga để đi đến các bưu điện ở Long An, TPHCM rút tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng vay. Nghi can Nguyễn Hữu Trọng và Hà Thị Nga (37 tuổi, cùng quê Long An) tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

Sau khi rút thành công, Trọng chở Nga đến Bưu điện TPHCM để tiếp tục rút 40 triệu đồng. Cụ thể, ngày 16/3, Trọng đưa cho Nga giấy chứng minh giả mang tên P.T.C.H đã được dán hình Nga để đi rút 30 triệu đồng từ Bưu điện Thủ Đức (TPHCM). Trước khi đi, Trọng cung cấp cho Nga mã số bí mật được ngân hàng nhắn tin vào số điện thoại của khách hàng H.Sau khi rút thành công, Trọng chở Nga đến Bưu điện TPHCM để tiếp tục rút 40 triệu đồng. Tại đây, Nga sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả tên N.T.B.Đ (43 tuổi, ngụ Vĩnh Long), dán hình của Nga, làm thủ tục rút 40 triệu đồng từ ngân hàng V.N.T.V giải ngân cho Đ vay. Tuy nhiên, khi nhân viên bưu điện kiểm tra thông tin thì không trùng khớp. Nhân viên bưu điện đã liên lạc cho chị Đ và chị này cho biết đang ở quê, chưa lên TPHCM rút tiền mà ngân hàng giải ngân cho vay. Nhân viên bưu điện liền báo công an đến đưa Nga về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai được Nguyễn Hữu Trọng rủ đi rút tiền và trả công mỗi lần 1 triệu đồng. Nga còn khai đến nhà Trọng để một người tên P.T.K chụp hình thẻ cùng với 4 người khác. Sau đó, Trọng và Nga đến nhà K gặp một người tên Kh (bạn của K) để Kh hướng dẫn Nga cách thức dùng chứng minh thư giả rút tiền tại các bưu điện. Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng này, công an thu giữ thêm 34 chứng minh thư của nhiều người, 7 cuốn tập ghi thông tin cá nhân người vay tiền ngân hàng…. Tại nơi ở của nhóm đối tượng, công an thu giữ nhiều chứng minh thư . Ảnh CA Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn trên, nhóm của Nga và Trọng đã lừa đảo cả trăm vụ với số tiền lên đến tỷ đồng. Các đối tượng này đã lợi dụng chính sách giải ngân qua bưu điện của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, người vay vốn làm hồ sơ và cung cấp thông tin cho khách hàng, khi được chấp thuận vay ngân hàng sẽ cung cấp 1 mã số bí mật cho khách hàng để mang đến bưu điện rút tiền. Khi khách hàng nhận mã số bí mật thì các đối tượng này tiến hành điện thoại đến, giả danh nhân viên ngân hàng gọi đến để yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin có liên quan. Theo công an, không loại trừ nhóm lừa đảo này có “tay trong” ở ngân hàng nên mới nắm được các thông tin khách hàng, đặc biệt là những người được giải ngân vay. Hiện công an quận 1, TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ, lấy lời khai K cùng một số người có liên quan vụ việc. Đồng thời truy bắt Kh để điều tra làm rõ.