Gọi xe taxi đi từ thành phố Tam Điệp về huyện Nho Quan (Ninh Bình), đến đoạn đường vắng, Hưng lấy hòn đá thủ sẵn trong ba lô đập vào đầu, siết cổ tài xế để cướp taxi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Đối tượng Hưng bị bắt giữ sau khi cướp taxi bất thành.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1998), trú xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản của nghi phạm.Trước đó 2 ngày, khoảng 18h Hưng gọi taxi đi từ thành phố Tam Điệp về quê huyện Nho Quan. Lái xe taxi mang BKS 35A – 012.04 do anh Nguyễn Trần Chung (SN 1991, quê huyện Hoa Lư) điều khiển đã đến chở Hưng.Khi đến đoạn đường qua xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, thấy vắng người qua lại, Hưng lấy 1 hòn đá thủ sẵn trong ba lô đập vào đầu anh Chung. Chưa dừng lại, Hưng tiếp tục dùng tay siết cổ tài xế để cướp taxi.Bị tấn công bất ngờ, anh Chung mất lái, khiến chiếc xe tông vào cột điện bên đường. Xe dừng lại, anh Chung nhanh chóng thoát khỏi ghế lái và gọi điện cho công an cầu cứu.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Ninh Bình nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ đối tượng Hưng. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý.Vụ việc đang được Công an huyện Gia Viễn tiếp tục được điều tra làm rõ.