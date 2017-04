Thấy bạn bị đánh, Lý lao đến giải vây và đâm chết một người rồi bỏ trốn trong đêm.

Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Ngày 17/4, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lê Văn Lý (22 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về hành vi Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Chí Linh (23 tuổi) và Lê Hữu Sị (28 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Theo cơ quan điều tra, đêm 15/4, anh Linh nhậu với một số người bạn tại nhà. Thanh niên này sau đó chở anh Sị ra đường và gặp nhóm bạn của Lê Văn Lý.

Do hai bên có mâu thuẫn từ trước nên họ dừng xe và lao vào đánh nhau tại ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây. Thấy bạn bị đánh, Lý lao vào giải vây và dùng dao đâm nhiều nhát vào hai nạn nhân rồi bỏ trốn.

Được những người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Linh tử vong. Đến sáng 17/4, cơ quan điều tra xác định được hung thủ và Lý bị bắt khẩn cấp.