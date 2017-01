Ngày 13/1, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 4 người vận chuyển trái phép ma túy, số lượng ma túy thu được gần 5kg.

Trước đó, nguồn tin báo của người dân có một chiếc taxi di chuyển từ Hà Tĩnh đi Nghệ An có biểu hiện nghi vấn chở ma túy. Ngay lập tức, Công an thành phố Vinh đã cử trinh sát đã tổ chức đón lõng tại quốc lộ 1A.

Đến tối ngày 11/1, tổ trinh sát phát hiện chiếc xe taxi mang biển số Nghệ An như tin báo của người dân. Khi đến trạm thu phí cầu Bến Thủy 2, đoạn qua địa phận huyện Hưng Nguyên, công an liền ập tới tiến hành kiểm tra. Khám xét trong xe, công an thu 5kg ma túy đá.

Khai nhận tại CQĐT, bốn người trên xe gồm Nguyễn Thị Thảo và Tống Thị Trang (đều SN 1970), Tống Nhật Tân và Nguyễn Thị Sâm (đều SN 1976), trú tại thành phố Vinh. Số ma túy trên được các đối tượng mua của một người Lào, đang vận chuyển về Vinh thì bị bắt.

Hiện, vụ án đang được công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.