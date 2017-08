Được bạn gái nhí tự nguyện hiến dâng, 3 trai làng bị khởi tố

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ cũng đã ra quyết định tương tự đối với hai bị can Nguyễn Văn Duy (SN 1995, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1995, ngụ ấp An Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ)

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 6/4/2017, gia đình em N.T.N.H (SN 2002, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan Công an huyện Long Hồ.

Theo trình bày của nữ sinh lớp 9 này, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/4/2017, em đến chơi và ngủ lại nhà của Đạt và cả hai đã quan hệ tình dục ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, 6/4/2017 Đạt dùng xe mô tô chở H. đi chơi thì gặp bà T.,mẹ ruột của bé gái đang đi tìm. Thấy con gái đi qua đêm với gã thanh niên lạ, bà T. đã đưa con gái đến công an trình báo. Đạt được mời về trụ sở công an làm việc và đã thừa nhận việc quan hệ tình dục với H. Đạt còn khai nhận trước đó đã “quan hệ” hai lần với bé H. vào ngày 14 và 22/3/2017 cũng tại nhà của Đạt. Tất cả các lần quan hệ đều do H. tự nguyện.

Ngoài ra, H. cũng khai nhận có quan hệ tình dục với hai người bạn trai khác tên Duy và Thịnh ở nhiều nơi. Cơ quan điều tra đã triệu tập hai thanh niên này để lấy lời khai. Cả hai cũng đã thừa nhận từng quan hệ với H.

Trung Tính