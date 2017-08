Được thuê giết người, 'sát thủ' đâm 4 người thương vong

TPO - Theo Cơ quan điểu tra Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), sau khi bắt giữ hung thủ Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, ngụ KP.6, thị trấn Vĩnh An) nghi phạm gây án làm 1 người tử vong và 3 người khác bị thương xảy ra vào chiều ngày 27/8 tại thị tấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu) lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, xác định đối tượng không sử dụng ma túy.