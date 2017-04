TPO - Đối tượng Hùng cùng đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet trong 3 năm, số tiền lên tới 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, đường dây này đã bị công an phát hiện và tổ chức phá án thành công.

Trang web cá độ bóng đá đã hoạt động được 3 năm, tổng số tiền lên tới 900 tỷ đồng.

Ngày 1/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với với Cục C50 (Bộ Công an) triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua Internet với số tiền 900 triệu đồng.

Theo đó, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 4, (Cục C50 - Bộ Công an), phá thành công chuyên án 126B về cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị bắt gồm Trần Thế Hùng (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) cầm đầu, Lê Hồng Trung (SN 1987, phường Bến Thủy), Ngô Minh An (SN 1970, phường Trung Đô) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Khám xét tại chỗ ở các đối tượng, Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 máy điện thoại di động, lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo hồ sơ của Công an, đối tượng Trần Thế Hùng đã quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang bong88.com. Hoạt động cá độ bóng đá diễn ra từ năm 2014 đến nay. Tổng số tiền cá độ là 22.894.360 điểm (mỗi điểm tương ứng là 40.000 đồng), tương đương 900 tỷ đồng, với tổng số 38.449 lượt đánh bạc.

Tài khoản tổng đại lý này có 6 đại lý nhỏ và có tất cả 45 con bạc lớn tại TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống tổng đại lý này. Tài khoản con bạc có số tiền đánh lớn nhất là 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng), tài khoản thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng).

Hiện, chuyên án đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.