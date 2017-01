Bộ đôi người Ninh Bình chia nhỏ 45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin sau đó bỏ lẫn vào các bao hàng ngụy trang bằng túi du lịch đem đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Ngày 25/1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức họp báo thông tin về chuyên án 117Q - triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho hay, ngày 23/1, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Phòng Điều tra tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (Bộ Công an), Cục Hải quan TP Hải Phòng khám phá chuyên án số 117Q, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đưa ra Bắc tiêu thụ.

Nhà chức trách bắt quả tang hai nghi can Nguyễn Thị Quyên (46 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Đào Thị Lan (38 tuổi, trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đang dùng xe máy vận chuyển gần 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30 bánh heroin qua bến Đò 10, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Ban chuyên án cho hay, đây là đường dây buôn bán ma túy hoạt động rất tinh. Để qua mặt lực lượng chức năng, chúng thường chia nhỏ ma túy bỏ trong túi du lịch rồi để lẫn trong bao hàng hóa, sử dụng xe máy để vận chuyển...

Theo thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đây là số lượng ma túy tổng hợp dạng đá thu được lớn nhất toàn quốc từ trước đến nay.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, Bộ trưởng Công an, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tặng bằng khen và trao thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.