Đang tuổi có nhu cầu sinh lý, vợ lại sinh con nhỏ, Chu đã nảy sinh thú tính với cháu ruột. Sau những lần giở trò đồi bại, Chu bắt cháu gái không được kể lại sự việc với ai.

Đối tượng Giàng Seo Chu tiến hành thực nghiệm điều tra

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Giàng Seo Chu (26 tuổi, trú tại thôn Làng Cung 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Đối tượng bị bắt giữ khi đang tìm đường trốn chạy sang Trung Quốc...

Theo thông tin ban đầu, Giàng Thị D. (13 tuổi) sống với bố sau bố mẹ ly dị nhưng do người đàn ông này đã bỏ nhà đi biệt xứ nên cô bé đượ chú ruột là Giàng Seo Chu cùng vợ là Thào Thị Say đưa về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Cháu D. đang học lớp 7 tại một trường nội trú ở Lào Cai nên chỉ những ngày cuối tuần mới về nhà.

Khoảng nửa đêm 5/3, chị Say phát hiện thấy có tiếng động lạ bên giường ngủ của cháu D... nên sang kiểm tra thì phát hiện chồng mình đang có hành vi đồi bại với đứa cháu ruột. Ngay sau đó chị Say đã gọi điện thoại báo cho mẹ của cháu D..

Ngày 8/3, người thân của cháu D. đã làm đơn tố cáo chú ruột là Giàng Seo Chu. Về phần Chu, ngay khi sự việc bại lộ, nghi can đã bỏ trốn.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức chặn, bắt được Chu tại khu vực xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, khi đối tượng đang chuẩn bị sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Chu khai do vợ sinh con nhỏ cách đây không lâu trong khi cô cháu gái ở cùng nhà đang tuổi dậy thì, sức xuân phơi phới nên đối tượng đã nảy sinh thú tính.

Vào khoảng 15h một ngày tháng 4 /2016, Chu cùng cháu ruột lên đồi của Trung tâm Chữa bệnh- giáo dục- lao động xã hội tỉnh Lào Cai thuộc thôn Làng My- Xuân Quang- Bảo Thắng, đối diện nhà để lấy củi. Khi ấy, Chu chủ động thực hiện hành vi đồi bại, dù người cháu ruột cương quyết phản đối và kêu cứu.

Lần thứ hai, vào hoảng 15h một ngày tháng 11-/2016 âm lịch, Chu ở nhà trông con thứ 2 thì một bạn gọi đi làm. Hôm đó vợ Chu vắng nhà nên Chu gọi cháu D. về nhà trông em. Tại giường ngủ của vợ chồng Chu, đối tượng đã ép cháu D. phải quan hệ tình cảm. Sau những lần này, Chu bắt cháu D. không được kể lại sự việc với ai. Vì sợ hãi, cháu D. buộc phải câm lặng...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, về cơ bản phù hợp với lời khai về thời gian giao cấu của bị hại và đối tượng.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Giàng Seo Chu về tội Hiếp dâm trẻ em. Hiện bị can Chu đang bị tạm giam để điều tra là rõ hành vi phạm tội.