Túng tiền, kẻ ngoại tình đã giết nữ tiếp viên sau khi ân ái để cướp tài sản, vùi xác trong đống cát ở công trường.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Ngày 7/8/2012, thợ lái máy xúc làm việc tại công trường trên quốc lộ 21B, xã An Nội (huyện Bình Lục, Hà Nam) phát hiện xác một thiếu nữ khoảng 20 tuổi bị vùi dưới đống cát, đang trong thời kỳ phân hủy.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định nạn nhân chết trước đó khoảng 2 ngày, trên thi thể có nhiều vết chém. Cảnh sát nhận định, hiện trường vụ án nằm giữa một cánh đồng hoang vắng, xa khu dân cư, rất ít người qua lại. Có thể hung thủ chính là người bản địa, quen thuộc địa bàn đã đưa cô gái tới đây rồi sát hại.

Rà soát gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc váy áo bị cắt rời và một đôi dép được cho là của nạn nhân. Một điều khó khăn là ngoài những vật chứng ban đầu đó, nhà chức trách không thu được thêm giấy tờ tùy thân hay bất kỳ vật dụng nào khác để xác định danh tính nạn nhân.



Qua quần áo và đôi dép, trinh sát xác định đây là cô gái làm tiếp viên cho các nhà hàng ven biển. Rà soát các nhà hàng, nhà nghỉ trên địa bàn song không tìm thấy ai mất tích hay vắng mặt không rõ lý do, ban chuyên án quyết định đối chiếu dấu vân tay của nạn nhân trong kho dữ liệu, song đều không thu được kết quả như ý muốn.

Quyết tâm tìm được danh tính nạn nhân, Công an tỉnh Hà Nam ra thông báo nhờ công an các địa bàn lân cận nhờ giúp sức. Hàng chục trường hợp đã đến nhận người thân, đối chiếu vật chứng nhưng đều không phải. Khi mọi việc đang "rối như tơ vò'', chiều 9/8/2012, công an tỉnh Nam Định thông báo có một gia đình tới tìm con gái làm tiếp viên ở nhà hàng ven biển Hải Hậu, mất liên lạc từ ngày 4/8. Được đưa đi nhận dạng, người chị khẳng định thi thể bị vùi trong đống cát ở Hà Nam chính là em gái mình.



Chị gái nạn nhân cung cấp thông tin, một tháng trước cô em có quen một thanh niên ở Hà Nam, thỉnh thoảng hẹn hò. Chiều 3/8/2012, nữ tiếp viên được một nam thanh niên đón đi chơi. Qua mô tả của một số nhân chứng, cảnh sát xác định đó là Trần Văn Sơn (20 tuổi, trú huyện Bình Lục, Hà Nam).

Với hành vi dã man gây ra, Sơn phải lĩnh án tù chung thân.

Nhà chức trách địa phương cho hay, Sơn đã gia đình, vợ đang mang thai song anh ta không chăm sóc mà thường tụ tập chơi bời. Từ sau khi phát hiện thi thể thiếu nữ, không ai thấy anh ta đâu. Áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Sơn chính là nghi can số một nên triển khai lực lượng truy bắt.

Chiều 9/8/2012, phát hiện Sơn mặt bịt khẩu trang đang đi xe máy hướng từ Phủ Lý lên Hà Nội, nhiều chiến sĩ áp sát, khống chế.

Sơn khai trong lần đi biển tháng 7/2012 đã làm quen với nữ tiếp viên, thường xuyên nhắn tin qua lại tán tỉnh. Chiếm được cảm tình, sáng 4/8/2012, Sơn rủ cô gái tới Hà Nam chơi. Sau khi ân ái, 21h cùng ngày, Sơn chở đi chơi và thấy cô này đeo một số trang sức nên sát hại để cướp tài sản.... Sơn kéo xác cô gái tới công trường, vùi trong đống cát lên để phi tang.

Tháng 11/2012, TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt Sơn tù chung thân cho hai tội Giết người và Cướp tài sản.