Bị vây bắt, Khăm cầm theo quả mìn tự chế định ném vào lực lượng chức năng hòng thoát thân nhưng bị cảnh sát vô hiệu hoá kịp thời.

Vy May Khăm cùng tang vật

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đêm 23/4 cho biết, Vy May Khăm (38 tuổi, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) vừa bị bắt với cáo buộc Mua bán trái phép chất ma tuý.Theo tài liệu điều tra, gần một tháng lập chuyên án, trưa 22/4, trinh sát xác định Vy May Khăm đang trú trong ngôi lán ở bìa rừng tại bản Xiêng Thu (xã Chiêu Lưu) cảnh sát chống ma tuý huyện Kỳ Sơn được lệnh "cất lưới".10 cảnh sát sau vài giờ ém quân đã khép vòng vây ập tới khống chế Khăm ngay cửa lán. Khăm điên cuồng chống trả, cầm mìn tự chế thực hiện động tác tháo chốt để ném..."Khăm cầm quả mìn trên tay hòng ném để mở đường thoát thân, song bị cảnh sát vô hiệu hoá kịp thời", cán bộ trực tiếp đánh án kể.Tại nơi ở, nhà chức trách thu 2 gói heroin và ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 3 quả mìn tự chế, nhiều viên đạn AK và đạn K54, hơn 20 kíp nổ, dây cháy chậm...Cơ quan điều tra cho hay, Khăm thường mua ma tuý ở biên giới Lào về tập kết tại lán để bán cho đối tác và các con nghiện. Vốn mang một tiền án về ma tuý nên hắn luôn thủ vũ khí nóng bên người để sẵn sàng chống trả.Cơ quan điều tra đang thẩm vấn Khăm, mở rộng chuyên án.