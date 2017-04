Hơn 180 người đang quay cuồng trong tiếng nhạc, trong đó có 13 đối tượng dương tính với ma túy lúc nửa đêm.

Hiện trường vụ việc

Lúc 0 giờ 10 phút ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh và Công an TP Tây Ninh đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Holiday (Bar Holiday, tọa lạc khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh) và Beer clup Thềm Xưa (tọa lạc khu phố 7, phường 3, TP Tây Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra Bar Holiday, lực lượng Công an phát hiện 68 người bao (gồm khách và nhân viên) đang quay cuồng trong tiếng nhạc sàn; Beer clup Thềm Xưa có 118 người bao gồm khách và nhân viên.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ ba đoạn ống hút nhựa (Bar Holiday 1, Beer clup Thềm Xưa 2) hàn kín hai đầu bên trong có chứa tinh thể rắn trong suốt nghi chất ma túy.

Thử Test nhanh, phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phát hiện 13 trường hợp dương tính với chất ma túy (Bar Holiday 7 người, Beer clup Thềm Xưa 6 người), trong đó có hai nhân viên của hai cơ sở trên.

Cùng ngày, cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý Bar Holiday và Beer clup Thềm Xưa với lỗi vi phạm hoạt động quầy bar, beer clup và các hình thức vui chơi, giải trí quá giờ quy định. Beer clup Thềm Xưa còn bị lập biên bản xử lý các lỗi như: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.