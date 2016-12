TPO - Theo hồ sơ vụ việc, hiện con số nạn nhân có đơn tố cáo Thảo lên đến 483 người, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến gần 40 tỷ đồng.

Ngày 27/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành tạm giam Nguyễn Thị Thảo (57 tuổi, trú khối 6, Thị trấn Con Cuông) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 500 người dân dọc tuyến quốc lộ 7.

Từ tháng 8/2016, Công an huyện Con Cuông liên tục nhận được đơn thư của người dân trên địa bàn huyện và các huyện lân cận tố cáo Nguyễn Thị Thảo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và xe máy có tiếng trên địa bàn Con Cuông, Nguyễn Thị Thảo đã kêu gọi nhiều người đến gửi vàng, tiền với lãi suất cao (1-2%/tháng).

Tin lời Thảo, gần 500 người ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương đã gửi tiền, vàng cho đối tượng này.

Căn nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thảo tại Con Cuông.

Theo hồ sơ vụ việc, hiện con số nạn nhân có đơn tố cáo lên đến 483 người, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến gần 40 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 9/5/2016, bà Nguyễn Thị Thảo cũng đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam với tội cờ bạc và đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 7 thángtù nhưng cho hưởng án treo.

CQĐT Công an Con Cuông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.