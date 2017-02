TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm của người bạn, các thành viên trong nhóm tuổi “teen” đã mang dao, mã tấu thanh toán nhau khiến 1 người tử vong.

Nghi can Lợi Chí Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Ngày 21/2, Công an quận 11 (TPHCM) cho biết vừa bắt giữ nghi can Lợi Chí Cường (21 tuổi, ngụ quận 11) cùng đồng bọn do liên quan tới vụ án mạng tại hẻm 54 đường 281 (quận 11) vào đêm 18/2 vừa qua.

Theo kết quả điều tra, tối 16/2, do mâu thuẫn tình ái, Huỳnh Bảo Ngọc (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị nhóm của Thanh (chưa rõ lai lịch) đánh tại quán cà phê gần chung cư 319 Lý Thường Kiệt (quận 11) nên phải bỏ chạy.

Đến trưa 18/2, Ngọc cùng nhóm bạn của mình hẹn gặp nhóm của Thanh, yêu cầu bồi thường 1.5 triệu tiền thuốc men nhưng thương lượng bất thành nên nhóm của Thanh rủ nhau mang mã tấu, dao đi "nói chuyện".

Tối cùng ngày nhóm của Thanh không tìm thấy Ngọc, chỉ thấy anh Tô Thái Quân (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình, bạn của Ngọc) đi cùng hai người trong hẻm 54 đường 281 nên đuổi theo đánh. Trong lúc đánh nhau, Cường đã dùng dao đâm Quân nhiều nhát khiến tử vong.

Ngoài Lợi Chí Cường bị công an bắt giữ, công an còn bắt giữ 8 nghi can khác trong nhóm có tuổi đời từ 15 – 18 tuổi, có liên quan đến vụ án để điều tra.