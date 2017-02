Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, đã huy động gần trăm cảnh sát tham gia triệt phá trường gà tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Thốt Nốt và Cờ Đỏ.

Những người tham gia đá gà bị bắt giữ

Chiều 3/2, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã bàn giao hồ sơ cùng 20 nghi phạm tham gia đá gà ăn tiền cho Công an huyện Cờ Đỏ điều tra thụ lý.Trưa 2/2, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an quận Thốt Nốt, Công an huyện Cờ Đỏ, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia triệt phá trường gà tại xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ).Khi cảnh sát ập vào, những người tham gia đá gà ăn tiền tháo chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 20 người tham gia đá gà ăn tiền, 14 điện thoại di động, 12 xe môtô và gần 70 triệu đồng tiền mặt.“Trường gà được tổ chức tại khu vực giáp ranh giữa quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ. Những người tham gia đá gà khai nhận sử dụng điện thoại di động liên hệ với nhau để bắt độ, chọn điểm, có bố trí lực lượng canh gác, nhằm đối phó lực lượng chức năng”, một trinh sát cho hay.Theo Công an TP Cần Thơ, tính từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, cảnh sát hình sự đã liên tiếp phá nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn các quận Bình Thủy, Cái Răng và huyện Cờ Đỏ, xử lý hàng trăm người tham gia đá gà, với số tiền tang vật lên đến gần nửa tỷ đồng.