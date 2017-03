Tài xế chiếc xe Camry có biển số đẹp đã gây tai nạn liên hoàn trên nhiều cung đường của TP Hải Phòng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi xe dừng lại trong tình trạng đã nát bét phần đầu, lái xe bị hàng chục người đuổi bắt, đánh đập.

Hàng chục người lao vào lôi tài xế ra ngoài đánh vì tội bỏ chạy sau khi gây tai nạn

Vào lúc 22h ngày 22/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Trung Lực, quận Hải An, TP Hải Phòng. Chiếc xe Camry màu đen có BKS 15A-266.55, do một người đàn ông cầm lái đã gây tai nạn liên hoàn trên đường Lê Hồng Phong rồi bỏ chạy với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố Hải Phòng.

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi gây hàng loạt tai nạn, chiếc xe nát bét phần đầu, lái xe ngồi bất động cố thủ trong xe. Phía đầu xe là một chiếc ô tô khác bị hư hỏng nặng do bị xe Camry tông phải. Trước đó một cây xanh đã bị húc đổ.

Cán bộ đội CSGT trật tự số 2, Phòng CSGT Công an Hải Phòng, cho biết, đội đã nhận được nguồn tin và huy động lực lượng ra hiện trường phối hợp với Công an quận Hải An giải quyết vụ việc. Hiện số người bị thương vẫn chưa được xác định.

Chiếc xe nát bét đầu sau khi gây ra hàng loạt vụ tai nạn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh số người bị thương cũng như hậu quả về tài sản do chiếc xe gây ra.