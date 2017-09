Ghen tuông, đâm chết người tại đám giỗ

Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Bùi Minh Thương (SN 1984, ngụ quận 7, TP HCM) về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Từ năm 2012, Bùi Minh Thương và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1985) chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ ở quận 7 (TP HCM). Ngày 28/9/2016, do nghi ngờ chị Tuyết có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Ngọc Cường (SN 1986, ngụ quận 1, TP HCM) nên Thương cãi nhau với chị. Chị Tuyết tức giận, ẵm con về nhà mẹ ruột ở quận 4.



Tối 1/10/2016, Thương chạy xe đến nhà chị Tuyết kêu đưa con về nhà. Đến nơi, Thương thấy anh Cường đang ngồi nhậu với chị Tuyết cùng một số người khác trong đám giỗ nên ghen tuông. Thương đi ngang bàn nhậu đá thùng bia rồi đạp Cường khiến anh ngã xuống đất. Anh Cường vùng dậy định đánh nhau thì bị Thương rút dao đâm. Vợ anh Cường đến can ngăn cũng bị Thương dùng dao tấn công. Sau đó, Thương bỏ trốn.



Vợ chồng anh Cường được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Cường đã tử vong sau đó, còn vợ anh bị thương tỉ lệ 20%.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Cường yêu cầu bồi thường 81 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần. Gia đình bị can Bùi Minh Thương mới khắc phục 30 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết yêu cầu bồi thường viện phí và trợ cấp nuôi con nhỏ tổng cộng 224 triệu đồng, Thương chưa khắc phục.

