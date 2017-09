Giả cảnh sát hình sự, cướp tiền của khách mua ôtô

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Hồ Viết Trường (20 tuổi, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.Trường khai, khoảng tháng 7, biết nhiều người có nhu cầu mua xe máy, ôtô giá rẻ nên vào mạng Internet tìm khách và trao đổi. Trường lập trang Xe máy Xuân Hùng để giao dịch.Một phụ nữ trú tại huyện Sóc Sơn được Trường nói có nhiều xe lậu, không giấy tờ nên giá rẻ. Chị này đồng ý mua chiếc Piaggio Liberty giá 7 triệu đồng và ôtô Nissan giá khoảng 4.000 USD (gần 100 triệu đồng).Để chị này tin tưởng, Trường coppy những hình ảnh trên mạng Internet và gửi xem trước, đồng thời hẹn giao dịch trực tiếp. Với mục đích cướp tiền của nạn nhân, Trường chuẩn bị khóa số 8, áo giống áo chống đạn... để vào vai cảnh sát chống buôn lậu.Tối 4/9, biết nữ khách ngồi trong taxi, Trường lại gần, rút khóa số 8, khóa tay nạn nhân và tuyên bố: "Tôi là Công an C74 - Cục Cảnh sát chống buôn lậu, chị đã bị bắt".Trường kéo thiếu phụ ra khỏi taxi, lục túi lấy đồ, nhưng bị phản ứng. Cùng lúc, chồng nạn nhân có mặt, hỗ trợ vợ bắt giữ tên này đưa về trụ sở.

Theo VnExpress