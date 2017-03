TPO - Dù không có việc làm ổn định nhưng Thọ tự xưng là Phó chánh thanh tra sở Nội Vụ, hứa lo lót để các nbạn nhân thi đậu trong kỳ thi viên chức tỉnh Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Đối tượng Lê Tấn Thọ tại cơ quan điều tra (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn tố cáo của chị Lê Thị Khánh H. (25 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về việc 10 ngày trước đó, chị H. có quen biết với một người tự giới thiệu là Lê Tài, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. Tài hứa sẽ giúp chị H. thi đậu trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức (ngày 25 – 26/2) và yêu cầu chị H. đưa 61 triệu đồng để “lo lót”. Để tạo niềm tin, Tài đưa chị H. nhiều giấy tờ liên quan, trong đó có đáp án đề thi. Tuy nhiên, khi thi xong thấy đề thi không giống với đáp án mà Tài đưa, chị H. biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Tài tên thật là Lê Tấn Thọ (30 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) và đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thọ khai ngày 15/2 khi đi cắt tóc ở phường Điện An và biết chị H. đang chuẩn bị thi viên chức nên nảy sinh ý định lừa chị H. để lấy tiền tiêu xài. Thọ giới thiệu mình tên Lê Tài, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ Quảng Nam, có quen biết với nhiều người trong Hội đồng thi viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017 nên có thể giúp đỡ chị H. thi đậu viên chức. Sau nhiều lần hẹn gặp Thọ đã lừa chị H. cùng gia đình để chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, từ ngày 1/2, đối tượng làm quen với anh Phạm Duy T. ((26 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thông qua mạng xã hội và biết được anh T. cũng đang chuẩn bị thi viên chức nên lừa với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng. Được biết, Thọ từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới được mãn hạn tù vào ngày 21/1.



Ngày 13/3, Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Thọ (30 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.