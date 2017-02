TPO - Sau khi chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa vì vắng mặt người liên quan, gia đình bị cáo, bị hại liền to tiếng, chửi bới rồi đánh nhau buộc lực lượng công an phải can thiệp.

Quang cảnh xô xát giữa các bên trong phiên tòa ngày 24/2. Sáng 24/2, TAND TP Hà Nội xét xử Phùng Đình Ánh (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và đồng phạm liên quan đến vụ đâm chết anh Nguyễn Việt Dũng (SN 1987) – cán bộ công an phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Theo cáo trạng, sáng 30/6/2015, anh Dũng cùng bạn uống rượu ở quán nước khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông). Khoảng 15 phút sau, Phùng Đình Ánh cùng Hoàng Thị Yến (SN 1995, ở Lương Sơn, Hòa Bình), Phùng Thị Huyền Trang (SN 1998, ở Lương Sơn, Hòa Bình) và Bùi Thị Quyên (SN 2000, ở Nho Quan, Ninh Bình) đến quán gọi bia, nước ngọt và ngồi gần nhóm anh Dũng. Quá trình ăn uống, anh Dũng cầm rượu sang mời nhóm Quyên nhưng xảy ra xô xát vì chuyện nói tục. Quyên lấy trong túi một con dao ra dọa đâm anh Dũng nhưng được can ngăn. Chưa dừng lại, cô gái 16 tuổi này cầm chai bia vỡ thách thức đe dọa. Khi chủ quán can thiệp, anh Dũng mới quay lại chiếu của mình ngồi. Vài phút sau, Quyên cầm cốc rượu sang thách đố anh Dũng uống hết, anh Dũng không uống dẫn đến cãi vã. Thấy vậy, Trang và Yến cùng xông vào chửi bới, Quyên đạp ngã anh Dũng ra chiếu. Phùng Đình Ánh và một số người khác lao vào can ngăn thì bị anh Dũng gạt ngã nên đi tìm dao. Khi Trang và Quyên đang xô xát với Dũng thì Ánh cầm dao đâm một nhát vào ngực cán bộ công an này khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Thấy vậy, Ánh và Quyên liền nhờ người quen là Lê Anh Tuấn (SN 1996, ở Ba Đình, Hà Nội) và Ngô Hoàng Anh (SN 1992, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) đưa đi trốn. Trong vụ án này, Phùng Đình Ánh cùng Hoàng Thị Yến, Phùng Thị Huyền Trang và Bùi Thị Quyên bị truy tố tội giết người, còn Tuấn và Hoàng Anh bị truy tố tội che giấu tội phạm. Lực lượng công an can thiệp, vãn hồi trật tự. Ngay tại phần làm thủ tục, phiên tòa xét xử Phùng Đình Ánh cùng đồng phạm đã tạm hoãn do vắng mặt một số người liên quan. Ngay sau đó, gia đình bị cáo và bị hại đã có lời qua tiếng lại. Phía gia đình bị hại cho rằng anh Dũng đã sàm sỡ một cô gái trong nhóm nên mới xảy ra án mạng. Sau đó, hai bên lao vào nhau xô xát, đánh nhau khiến 1 người bị xây xát nhẹ. Khi lực lượng cảnh sát và cả thẩm phán phiên tòa xét xử ra can thiệp hai bên mới dừng lại nhưng vẫn tiếp tục thách thức, chửi bới nhau.